В равнобедренной трапеции высота проверенная к нижнему основанию делит его на 2 отрезка меньше из которых равен 2 см.Найдите большее основание трапеции если средняя линия равн а 8 см.

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В равнобедренной трапеции высота проверенная к нижнему основанию делит его на 2 отрезка меньше из которых равен 2 см.Найдите большее основание трапеции если средняя линия равн а 8 см.

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