В равнобедреном прямоугольнм из ревшин прямого угла проведена высота.Найдите углы треугольников, на которые она рабивает данный треугольник.

Геометрия
В равнобедреном прямоугольнм из ревшин прямого угла проведена высота.Найдите углы треугольников, на которые она рабивает данный треугольник.
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Гость:
Крч как то так,если видно))))
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