В равнобедреном прямоугольнм из ревшин прямого угла проведена высота.Найдите углы треугольников, на которые она рабивает данный треугольник.

Геометрия

В равнобедреном прямоугольнм из ревшин прямого угла проведена высота.Найдите углы треугольников, на которые она рабивает данный треугольник.

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