В равнобедреном прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 3(квадратный корень)2см.найти острые углы и катеты

Математика
В равнобедреном прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 3(квадратный корень)2см.найти острые углы и катеты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В прямоугольном треугольнике:квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов!Так как дан равнобедренный треугольник,то катеты равны.3 в квадрате=9,так как катеты равны,то 9 делим на 2 и получаем 4,5.Вычесляем квадратный корень.Ответ квадратный корень из 4,5.)
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