В равнобедреном прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 3(квадратный корень)2см.найти острые углы и катеты
Математика
В равнобедреном прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 3(квадратный корень)2см.найти острые углы и катеты
Ответ(ы):
Гость:
В прямоугольном треугольнике:квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов!Так как дан равнобедренный треугольник,то катеты равны.3 в квадрате=9,так как катеты равны,то 9 делим на 2 и получаем 4,5.Вычесляем квадратный корень.Ответ квадратный корень из 4,5.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математический маятник совершил 100 полных колебаний за 50 с .Определите период и частоту колебаний маятник