• В результате митоза образуются • Гаплоидные клетки • Полиплоидные клетки ??? Диплоидные клетки • Триплоидные клетки
Биология
• В результате митоза образуются • Гаплоидные клетки • Полиплоидные клетки ??? Диплоидные клетки • Триплоидные клетки
Ответ(ы):
Гость:
Диплоидные клетки- в митозе ,гаплоидные- в мейозе
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