В результате нагревания газа в закрытом сосуде средняя квадратичная скорость молекул увеличилась в 2 раза.Как изменилось давление?Ответ поясните формулой.
Физика
В результате нагревания газа в закрытом сосуде средняя квадратичная скорость молекул увеличилась в 2 раза.Как изменилось давление?Ответ поясните формулой.
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Гость:
По формуле давление зависит от 1\3 v² m n, где m масса молекул, n концентрация, т.е. давление ув в 4 раза ...
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