В результате человеческой деятельности возникли глобальные экологические проблемы… 1 или несколько ответов 1.) Разрушение озонового экрана Земли (озоновые дыры) 2.) Поте пление климата Земли за счет выделения углекисл...

В результате человеческой деятельности возникли глобальные экологические проблемы… 1 или несколько ответов 1.) Разрушение озонового экрана Земли (озоновые дыры) 2.) Поте пление климата Земли за счет выделения углекислого и других газов, образующихся за счет производственной деятельности человека 3.) Ухудшение экологической обстановки за счет нерационального применения удобрений и пестицидов в масштабе планеты Земля 4.) Разрушение биогеоценозов на конкретной территории за счет локального землетрясения 5.) Разрушение биогеоценоза в бассейне конкретной реки за счет наводнения