В ряд выложено 100 карт рубашкой вниз. Двое ходят по очереди. Первый переворачивает любые две соседние карты, а второй — любые две карты. Какого наибольшего количества карт, лежащих рубашкой вверх, может добиться второй игрок?
Математика
В ряд выложено 100 карт рубашкой вниз. Двое ходят по очереди. Первый переворачивает любые две соседние карты, а второй — любые две карты. Какого наибольшего количества карт, лежащих рубашкой вверх, может добиться второй игрок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее количество карт второй игрок может добиться 50
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