В ряд выложено 100 карт рубашкой вниз. Двое ходят по очереди. Первый переворачивает любые две соседние карты, а второй — любые две карты. Какого наибольшего количества карт, лежащих рубашкой вверх, может добиться второй игрок?

Математика

В ряд выложено 100 карт рубашкой вниз. Двое ходят по очереди. Первый переворачивает любые две соседние карты, а второй — любые две карты. Какого наибольшего количества карт, лежащих рубашкой вверх, может добиться второй игрок?

Автор: Гость