В робочем столе лежит компьютер. В полке лежит книги. В моём комнате есть телевизо??. Приводит это га англиский язык.

Английский язык

В робочем столе лежит компьютер. В полке лежит книги. В моём комнате есть телевизо??. Приводит это га англиский язык.

Автор: Гость