В робочем столе лежит компьютер. В полке лежит книги. В моём комнате есть телевизо??. Приводит это га англиский язык.
Английский язык
В робочем столе лежит компьютер. В полке лежит книги. В моём комнате есть телевизо??. Приводит это га англиский язык.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In the desktop is a computer.In the shelf are books.In my room there is a TV
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