В роддоме возникла необходимость выяснить кто родители детей.Анализ крови показал ,что первая пара родителей имела I и IV группы крови ,а другая пара родителей-I и II.У одного из детей была III группа крови ,а у другого-I.Выясн...

Биология
В роддоме возникла необходимость выяснить кто родители детей.Анализ крови показал ,что первая пара родителей имела I и IV группы крови ,а другая пара родителей-I и II.У одного из детей была III группа крови ,а у другого-I.Выясните возможные генотипы (все возможные варианты) родителей и детей.Определите ,кто родители новорожденных
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