В романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» главный герой Евгений Базаров был нигилистом. Надо Евгений Базаров запятыми выделять??
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В романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» главный герой Евгений Базаров был нигилистом. Надо Евгений Базаров запятыми выделять??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, запятыми выделяют обычно обращения, водные слова и т.д. Лучше написать так: В романе Ивана Сергеевича Тургенева " Отцы и дети" главным героем является нигилист Евгений Базаров. - тут точно запятых не надо, но это на твое усмотрение:)
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