В романе нет подробного портрета Маши Троекуровой.Составьте его.Попробуйте описать ее так,чтобы было понятно,какая она,как вы относитесь к этой героин е.

Маша Троекурова, героиня повести А. С. Пушкина «Дубровский» , красива, умна, воспитана в лучших традициях русского народа, несмотря на то, что ее отец, Кирилла Петрович Троекуров, - настоящий самодур, человек, не считающийся с другими людьми, способный ради своей прихоти погубить «ближнего своего» , как он сделал это со своим товарищем Дубровским. Прочитавшая много романов, Маша, конечно же, мечтала встретить настоящего героя. Именно таким ей показался «француз Дефорж» , приглашенный учителем к ее брату Саше. Когда Кирилла Петрович решил «француза» подвергнуть тому испытанию, которому он подвергал всех, впервые оказавшихся в его доме, - по его приказанию учителя вталкивают в комнату с разъяренным голодным медведем, спастись от когтей и зубов которого можно только в одном углу помещения, - «француз» , не растерявшись, стреляет и убивает зверя. Этот поступок производит впечатление на романтически настроенную девушку, заставляет ее присмотреться повнимательнее к учителю, который, кстати, вскоре начинает давать девушке уроки музыки. Так в душе Маши зарождается любовь, искренняя, сильная, одна на всю жизнь. Эту любовь ничто не может сломить, даже признание учителя, что он Дубровский (а ведь Маша слышала о Владимире только самое плохое, иначе, чем разбойником, в доме отца его не называли) . Дубровский, ради любимой девушки отказавшийся от мести Троекурову, обещает Маше помочь ей в случае несчастья, но когда ей эта помощь понадобилась, по роковому стечению обстоятельств знак опасности (кольцо, оставленное ей Дубровским) слишком поздно доходит до Владимира. Дело в том, что Кирилла Петрович решил отдать свою дочь замуж за старого князя Верейского, считая, что счастье - в знатности и богатстве. Маша до последнего противится отцу, ждет, что вот-вот появится Дубровский и спасет ее от этого брака, готова бежать с любимым вопреки воле родного отца. Тяжело воспринимает Маша свое замужество. Против ее воли ее наряжают в свадебное платье, везут в церковь, венчают с Верейским. Дубровский появляется тогда, когда свадебная карета едет из церкви. Маша отказывается от предложенной помощи, поскольку она уже обвенчана. Именно в этом проявляется верность традициям русского воспитания. Девушка сызмальства знала, что ей предстоит выйти замуж, что народная мораль предписывает ей любить мужа до гробовой доски, что брак, освященный церковью, не может быть разрушен людьми. Она любит Дубровского, но бежать с ним теперь, когда князь стал ее мужем, она не может.