В ромб вписана окружность радиусом 3,6. Длины диагоналей ромба относятся как 3:4. а) Найдите сторону ромба б) Найдите площадь ромба
Геометрия
В ромб вписана окружность радиусом 3,6. Длины диагоналей ромба относятся как 3:4. а) Найдите сторону ромба б) Найдите площадь ромба
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ОТВЕТ: Сторона =7,5 Площадь = 54. Решение и рисунок в приложении.
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