В ромбе ABCD угол A равен 60 градусов AB 6 см из вершины B на стороны abcd проведены перпендикуляры bm и BK соответственно чему равна сумма длины отрезков если 4 сантиметров К ак решить эту задачу

Разное
В ромбе ABCD угол A равен 60 градусов AB 6 см из вершины B на стороны abcd проведены перпендикуляры bm и BK соответственно чему равна сумма длины отрезков если 4 сантиметров К ак решить эту задачу
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Гость:
да я мусульманка
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