В ромбе один из углов 148°. Найти угол, образованный его стороной и диагональю, пров??денной из вершины острого угла.

Геометрия
В ромбе один из углов 148°. Найти угол, образованный его стороной и диагональю, пров??денной из вершины острого угла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ ромба делит угол из которого вышел пополам. сумма всех углов ромба равен 360°. (360-148·2):2= 32°, значит. угол, образованный его стороной и диагональю, проведенной из вершины острого угла= 16°.
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