В роще растут берёзы,сосны и дубы,всего 615 деревьев. Берёзы составляют 1/3 всех дере??ьев,а дубы- 1/5 всех деревьев. сколько всего сосен в этой роще?

Математика

В роще растут берёзы,сосны и дубы,всего 615 деревьев. Берёзы составляют 1/3 всех дере??ьев,а дубы- 1/5 всех деревьев. сколько всего сосен в этой роще?

Автор: Гость