В роще растут берёзы,сосны и дубы,всего 615 деревьев. Берёзы составляют 1/3 всех дере??ьев,а дубы- 1/5 всех деревьев. сколько всего сосен в этой роще?
Математика
В роще растут берёзы,сосны и дубы,всего 615 деревьев. Берёзы составляют 1/3 всех дере??ьев,а дубы- 1/5 всех деревьев. сколько всего сосен в этой роще?
Ответ(ы):
Гость:
615/13=205(бер.) 615/15=123(дуб.) 615-205-123=287(сосен) всего 287 сосен в этой роще
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