В росии самая большая монета весит 1кг и 600гр а в канвде вамая большая в МИРЕ монета в 62 раза больше, да еще и плюс 800 гр Решите пж задачу
Математика
В росии самая большая монета весит 1кг и 600гр а в канвде вамая большая в МИРЕ монета в 62 раза больше, да еще и плюс 800 гр Решите пж задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1600•62=99200 99200+800=100000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
I. James is on holiday in teen sports camp. Make sentences as in the example. e.g. James usually gets up at 7:00 in the morning but today he is g...
Математика
1.Расставьте в порядке убывания числа: 1,49;0,37;8,144;3,241;0,04 2.Стороны треугольника рав??ы 2,44см ,3,11 и 5,074см. Найдите его периметр и ...