В росии самая большая монета весит 1кг и 600гр а в канвде вамая большая в МИРЕ монета в 62 раза больше, да еще и плюс 800 гр Решите пж задачу

Математика

В росии самая большая монета весит 1кг и 600гр а в канвде вамая большая в МИРЕ монета в 62 раза больше, да еще и плюс 800 гр Решите пж задачу

Автор: Гость