В росии самая большая монета весит 1кг и 600гр а в канвде вамая большая в МИРЕ монета в 62 раза больше, да еще и плюс 800 гр Решите пж задачу

Математика
В росии самая большая монета весит 1кг и 600гр а в канвде вамая большая в МИРЕ монета в 62 раза больше, да еще и плюс 800 гр Решите пж задачу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1600•62=99200 99200+800=100000
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