В России калач был одной из популярных выпечек на вынос. Его пекли в форме замкА и ??ли, держа за ручку. Саму же ручку в гигиенических целях не съедали, а выбрасывали бродячим собакам или отдавали нищим. Считается, что от этого...
Русский язык
В России калач был одной из популярных выпечек на вынос. Его пекли в форме замкА и ??ли, держа за ручку. Саму же ручку в гигиенических целях не съедали, а выбрасывали бродячим собакам или отдавали нищим. Считается, что от этого и появилась на Руси поговорка, негативно характеризующая людей, оказавшихся на дне жизни. Напишите глагол, упоминающийся в этом выражении. Выберите вариант ответа: 1 Схватить 2 Опуститься 3 Съесть 4 Дойти 5 Бросить
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Поговорка/ дойти до ручки/ глагол дойти
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