В России всего 400 тысяч предприятий,тогда как в Италии их,к примеру 4,5 млн.,а в Японии 10 млн.У нас по-прежнему в загоне мелкий и средний бизнес.Почему? Дайте аргументированный ответ.

Гость: Гость:

Высока бюрократизация процесса - чтобы открыть свою фирму, нужно оформить массу документов (правда есть фирмы, которые помогают это сделать). Очень сложная коррупционная ситуация - имеется масса проверяющих структур (пожарный надзор, санитарная служба, милиция и др.) которые выдвигают иногда взаимоисключающие требования, а за их невыполнение грозит крупный штраф. Мне изветен случай, когда на предприятие по очереди приходили пожарник и милиционер: милиционер требовал, чтобы при входе в здание стоял турникет, иначе трудно бороться с преступниками. Пожарник требовал, чтобы турникет сняли, иначе при эвакуации людей при пожаре на выходе возможна давка. И так они ходили по очереди, постоянно выписывая предписания. И как существенный фактор - безграмотность населения в вопросе создания собственной фирмы. Существует комитет по поддержке малого предпринимательства, но реальной поддержки от него не видно, нет пропаганды создания собственных предприятий.