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В рублях: 84 коп. Как сделать?
В рублях: 84 коп. Как сделать?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1-рубль 100 коп, чтобы найти 84 в рублях нужно 84/100=0,84р
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