.в руках у игроков команды марс14 клюшек,а запасных клюшек на 6 меньше.сколько всего клюшек у команды марс?

Математика

.в руках у игроков команды марс14 клюшек,а запасных клюшек на 6 меньше.сколько всего клюшек у команды марс?

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