.в руках у игроков команды марс14 клюшек,а запасных клюшек на 6 меньше.сколько всего клюшек у команды марс?
Математика
.в руках у игроков команды марс14 клюшек,а запасных клюшек на 6 меньше.сколько всего клюшек у команды марс?
Ответ(ы):
Гость:
1)14-6=8(к)-запасных 2)14+8=22(к) Ответ: всего 22 клюшки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Схема к задаче и ответы В трёхкомнатной квартире площадь первой комнаты равна 23м2, а площадь второй комнаты на 6м2 меньше площади первой. Общая пл...
Английский язык
Математика
Ребятки отдам 70 баллов за решение 4 номера! 40. 588х70 647х300 2.804х80 3.007х60 279х60 175х900 1.095х50 799х200 44. Реши уравнения. х*9...
Русский язык
Укажите слово, которое соответствует следующей фонетической характеристике: три слога, четыре согласных(звонкий парный, мягкий парный; сонорный, тв...