В ряду веществ углекислый газ, поваренная соль, азот, четырёххлористый углерод, аммиак, оксид алюминия, оксид лития, оксид фосфора (V), сульфид свинца (II) число веществ с ков алентной полярной связью равно: а)3 ...

В ряду веществ углекислый газ, поваренная соль, азот, четырёххлористый углерод, аммиак, оксид алюминия, оксид лития, оксид фосфора (V), сульфид свинца (II) число веществ с ков алентной полярной связью равно: а)3 б)4 в)5 г)6

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Углекислый газ, четырёххлористый углерод, аммиак, оксид фосфора (V) - 4, ответ б)
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