В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастели 7 кг карпа на (1м кв) площади пруда и получили 67200 кг рыбы , а вторугом пруду по 8 кг карпа на (1м кв) площади и получили 61600 кг рыбы . На сколько квадрадных метров площад одного п...

Математика

В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастели 7 кг карпа на (1м кв) площади пруда и получили 67200 кг рыбы , а вторугом пруду по 8 кг карпа на (1м кв) площади и получили 61600 кг рыбы . На сколько квадрадных метров площад одного пруда больше площади другого ?

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