В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастели 7 кг карпа на (1м кв) площади пруда и получили 67200 кг рыбы , а вторугом пруду по 8 кг карпа на (1м кв) площади и получили 61600 кг рыбы . На сколько квадрадных метров площад одного п...

Математика
В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастели 7 кг карпа на (1м кв) площади пруда и получили 67200 кг рыбы , а вторугом пруду по 8 кг карпа на (1м кв) площади и получили 61600 кг рыбы . На сколько квадрадных метров площад одного пруда больше площади другого ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67200;7=9600,61600;8=7700,9600-7700=1900  ответ на 1900
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