В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на(Квадратный метр) м1 площади пруда и получили 67.200 кг рыбы, а в другом пруду-по 8 кг рыбы.На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?
Математика
В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на(Квадратный метр) м1 площади пруда и получили 67.200 кг рыбы, а в другом пруду-по 8 кг рыбы.На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 67200:7=9600 (кв.м) - площадь первого пруда2) 61600:8=7700 (кв.м) - площадь второго пруда3) 9600-7700=1900 (кв.м)Ответ: площадь первого пруда больше площади второго на 1900 кв.метров.
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