В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на(Квадратный метр) м1 площади пруда и получили 67.200 кг рыбы, а в другом пруду-по 8 кг рыбы.На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?

Математика

В рыбном хозяйстве в одном пруду вырастили по 7 кг карпа на(Квадратный метр) м1 площади пруда и получили 67.200 кг рыбы, а в другом пруду-по 8 кг рыбы.На сколько квадратных метров площадь одного пруда больше площади другого?

Автор: Гость