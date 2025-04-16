В садке у рыбака сидят 2 окуня, 4 плотвы и 10 уклеек. Не смотря в садок, рыбак вытаскивает наугад одну рыбу. Какова вероятность того, что это будет плотва?

Разное

В садке у рыбака сидят 2 окуня, 4 плотвы и 10 уклеек. Не смотря в садок, рыбак вытаскивает наугад одну рыбу. Какова вероятность того, что это будет плотва?

Автор: Гость