В саду посадили 896 деревьев яблонь, груш и слив. Яблоки составили 2/7 всех деревьев. ??колько посадили груш, если на каждые 3 грушевых дерева приходилось 5 сливовых?
Математика
В саду посадили 896 деревьев яблонь, груш и слив. Яблоки составили 2/7 всех деревьев. ??колько посадили груш, если на каждые 3 грушевых дерева приходилось 5 сливовых?
Ответ(ы):
Гость:
896/7*2= 256 яблонь 896-256= 640 (груш и слив) 3+5 = 8 640/8= 80 (1 часть оставшихся деревьев) 80*3= 240 грушевых дерева 80*5= 400 сливовых (или 640 - 240=400
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На двух полках стоит 185 книг. На первой полке стоит х книг, а на второй — на 27 книг б??льше. Запишите выражения для следующих величин: • число...
Русский язык
Помоги Джейсону написать сочинение о том, как он провёл воскресенье.Дополни его р??ссказ недостающими словами.
Английский язык
Past simpl помогитееее пожжжжалуйста я слушал музыку вчера ( вопросительн.,отрицат.,у??вержден.) мы купили новую машину месяц назад ( вопросите...