В саду посадили 896 деревьев яблонь, груш и слив. Яблоки составили 2/7 всех деревьев. ??колько посадили груш, если на каждые 3 грушевых дерева приходилось 5 сливовых?

Математика

В саду посадили 896 деревьев яблонь, груш и слив. Яблоки составили 2/7 всех деревьев. ??колько посадили груш, если на каждые 3 грушевых дерева приходилось 5 сливовых?

Автор: Гость