В саду распустились розы 8 красных и 4 белых. Для букета срезали все белые и 3 красные розы. Сколько роз осталось в саду.

Математика

В саду распустились розы 8 красных и 4 белых. Для букета срезали все белые и 3 красные розы. Сколько роз осталось в саду.

Автор: Гость