В саду распустились розы 8 красных и 4 белых. Для букета срезали все белые и 3 красные розы. Сколько роз осталось в саду.
Математика
В саду распустились розы 8 красных и 4 белых. Для букета срезали все белые и 3 красные розы. Сколько роз осталось в саду.
Ответ(ы):
Гость:
4+3=7 8+4=12 12-7=5 Ответ: 5 роз осталось
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