В саду растут 12 кустов черной смородины и 6 кустов красной смородины .Во сколько раз кустов красной смородины меньше, чем черной смородины?
Математика
В саду растут 12 кустов черной смородины и 6 кустов красной смородины .Во сколько раз кустов красной смородины меньше, чем черной смородины?
Ответ(ы):
Гость:
12/6=2 в 2 раза меньше
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