В саду растут яблони , груши, сливы и вишни. Яблони занимают 5/12 всей площади сада, г??уши 2/12, вишни 4/12, а остальную площадь равную 12 кв.м, занимают сливы.Чему равна площадь сада,

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Весь сад - 1 5/12+2/12+4/12=11/12 (занимают яблони, груши и вишни) 1 - 11/12 = 12/12 - 11/12 = 1/12 (занимают сливы), но они занимают 12 м2, значит 12 : 1/12 = 12*12 = 144 (м2) (весь сад) Ответ: площадь сада равна 144 м2