В саду росло 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, ??ем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яблонь, груш,слив и вишен растет в саду по отдельности

Математика

В саду росло 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, ??ем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яблонь, груш,слив и вишен растет в саду по отдельности

Автор: Гость