В саду росло 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, ??ем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яблонь, груш,слив и вишен растет в саду по отдельности
Математика
В саду росло 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, ??ем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яблонь, груш,слив и вишен растет в саду по отдельности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем за x кол-во груш яблони- х+4. . вишни-4х. сливы- 4х-2 ✔х+4+4х+х+4х-2=32 10х=30 х=3 (груши) ✔яблони - 3+4=7 ✔вишни- 4×3=12 ✔сливы 4×3-2=10
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