В саду собрали 7500 кг яблок груш в 3 раза меньше чем яблок и абрикосов на одну тысячу 500 кг больше чем груш Сколько килограммов фруктов собрали в саду

Математика
В саду собрали 7500 кг яблок груш в 3 раза меньше чем яблок и абрикосов на одну тысячу 500 кг больше чем груш Сколько килограммов фруктов собрали в саду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7500:3=2.500(Кг)Собрали груш 2)2.500+500=3.000(Кг)Собрали абрикосов 3)7.500+2.500+3.000=13.000(Кг)
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