В саду собрали 7500 кг яблок груш в 3 раза меньше чем яблок и абрикосов на одну тысячу 500 кг больше чем груш Сколько килограммов фруктов собрали в саду

Математика

В саду собрали 7500 кг яблок груш в 3 раза меньше чем яблок и абрикосов на одну тысячу 500 кг больше чем груш Сколько килограммов фруктов собрали в саду

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