в саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше чем груш. третью часть фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждой. сколько потребовался ящиков?
в саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше чем груш. третью часть фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждой. сколько потребовался ящиков?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 840:2=420 (ц) груш собрали 2) 840+420=1260(ц) фруктов собрали всего 3) 1260:3=420 (ц) третью часть уложили в ящики 4) 420*100=42000кг фруктов уложили в ящики 5)42000:14=3000ящиков Ответ: Потребовалось 3000 ящиков (1ц=100кг)