в саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше чем груш. третью часть фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждой. сколько потребовался ящиков?

в саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше чем груш. третью часть фруктов уложили в ящики по 14 кг в каждой. сколько потребовался ящиков?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 840:2=420 (ц) груш собрали                                                                               2) 840+420=1260(ц) фруктов собрали всего                                                              3) 1260:3=420 (ц) третью часть уложили в ящики                                                      4) 420*100=42000кг фруктов уложили в ящики                                                             5)42000:14=3000ящиков     Ответ: Потребовалось 3000 ящиков     (1ц=100кг)
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