В саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше , чем груш.Третью часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14кг в каждый.

В саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше , чем груш.Третью часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14кг в каждый.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 840:2=420 (ц) груш собрали в саду                                                                 2) 840+420=1260(ц) фруктов собрали всего                                                       3) 1260:3=420(ц) (3 часть) уложили в ящики                                                      4) 420:14=30                                                                                                                        5) 1ц=100(кг)  420*100=42000 (кг) фруктов (3 часть) урожая                                                 6) 42000:14=3000 (ящиков ) понадобилось
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