В саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше , чем груш.Третью часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14кг в каждый.
В саду собрали 840 ц яблок, их было в 2 раза больше , чем груш.Третью часть всех этих фруктов уложили в ящики, по 14кг в каждый.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 840:2=420 (ц) груш собрали в саду 2) 840+420=1260(ц) фруктов собрали всего 3) 1260:3=420(ц) (3 часть) уложили в ящики 4) 420:14=30 5) 1ц=100(кг) 420*100=42000 (кг) фруктов (3 часть) урожая 6) 42000:14=3000 (ящиков ) понадобилось