В саду вырастили 72 саженца яблонь и груш из них саженцев яблонь Было 48 Во сколько раз больше было сами саженцев яблонь чем груш
Математика
В саду вырастили 72 саженца яблонь и груш из них саженцев яблонь Было 48 Во сколько раз больше было сами саженцев яблонь чем груш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72-48=24 2) 48:24=2 ответ: в два раза больше
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