В саду вырастили 72 саженца яблонь и груш из них саженцев яблонь Было 48 Во сколько раз больше было сами саженцев яблонь чем груш

Математика

В саду вырастили 72 саженца яблонь и груш из них саженцев яблонь Было 48 Во сколько раз больше было сами саженцев яблонь чем груш

Автор: Гость