В санатории построили бассейн прямоугольной формы, длина которого 15м, ширина 5м и ??лубина 2м. Сколько квадратных кафельных плиток со стороной 1дм каждая потребовалось для облицовки дна этого бассейна? стенок этого бассейна?
Математика
В санатории построили бассейн прямоугольной формы, длина которого 15м, ширина 5м и ??лубина 2м. Сколько квадратных кафельных плиток со стороной 1дм каждая потребовалось для облицовки дна этого бассейна? стенок этого бассейна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*5=75(м2)-площадь дна бассейна.75м2=7500дм2 2)1*1=1дм2-площадь плитки. 3) 7500:1=7500(штук)-плитки потребовалось для облицовки дна этого бассейна. 4) 15*2=30(м2)=3000дм2-плошадь 1 стенки бассейна. 5)3000:1=3000(штук)- потребовалось для облицовки 1 стенки бассейна. Стенок 4 6)4*3000=12000(штук)- плитки потребовалось для облицовки всех стенок бассейна.
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