В санатории построили бассейн прямоугольной формы, длина которого 15м, ширина 5м и ??лубина 2м. Сколько квадратных кафельных плиток со стороной 1дм каждая потребовалось для облицовки дна этого бассейна? стенок этого бассейна?

Математика

В санатории построили бассейн прямоугольной формы, длина которого 15м, ширина 5м и ??лубина 2м. Сколько квадратных кафельных плиток со стороной 1дм каждая потребовалось для облицовки дна этого бассейна? стенок этого бассейна?

Автор: Гость