В сборнике пословиц на 6 страницах размещены 90 пословиц, поровну на каждой странице. Сколько потребуется страниц, чтобы разместить так же еще 75 пословиц?

Математика

В сборнике пословиц на 6 страницах размещены 90 пословиц, поровну на каждой странице. Сколько потребуется страниц, чтобы разместить так же еще 75 пословиц?

Автор: Гость