В семье 2 отца, 2 сына, дедушка и внук. Родителям вместе 80 лет, сыновьям - 40 лет, а дедушке и внуку вместе 60 лет. Сколько лет всем мужчинам?

Математика

В семье 2 отца, 2 сына, дедушка и внук. Родителям вместе 80 лет, сыновьям - 40 лет, а дедушке и внуку вместе 60 лет. Сколько лет всем мужчинам?

Автор: Гость