В семье 2 отца, 2 сына, дедушка и внук. Родителям вместе 80 лет, сыновьям - 40 лет, а дедушке и внуку вместе 60 лет. Сколько лет всем мужчинам?
Математика
В семье 2 отца, 2 сына, дедушка и внук. Родителям вместе 80 лет, сыновьям - 40 лет, а дедушке и внуку вместе 60 лет. Сколько лет всем мужчинам?
Ответ(ы):
Гость:
90 лет- вместе всем мужчинам
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