В семье 7 дочерей все кроме старшей на 2 года младше предыдущей .Известно что старш??я дочь в три раза старше младшей .Сколько лет старшей дочери ?РЕШИТЕ СРОЧНО ПО ДЕЙСТВИЯМ
Математика
В семье 7 дочерей все кроме старшей на 2 года младше предыдущей .Известно что старш??я дочь в три раза старше младшей .Сколько лет старшей дочери ?РЕШИТЕ СРОЧНО ПО ДЕЙСТВИЯМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разница в возрасте между 2 и 7 дочерью 10 лет. Это означает, что старшей дочери более 12 лет. После этого путём подбора находим числа кратные 3 удовлетворяющие условию задачи. Младшей дочери 7 лет, а старшей 21. Не знаю какого класса задача. Можно было с 2 неизвестными уравнение составлять.
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