В семье трое детей: два мальчика и девочка. Их имена начинаются с букв А, В, Г. Среди букв А и В есть начальная буква имени только одного мальчика. Среди букв В и Г есть начальная буква имени только другого мальчика. С какой бу...

Математика

В семье трое детей: два мальчика и девочка. Их имена начинаются с букв А, В, Г. Среди букв А и В есть начальная буква имени только одного мальчика. Среди букв В и Г есть начальная буква имени только другого мальчика. С какой буквы начинается имя девочки?

Автор: Гость