В семи школьных террариумах разместили поровну 28 черепах. Сколько черепах находя??ся в одном, двух, пяти, шести террариумах?

Математика

В семи школьных террариумах разместили поровну 28 черепах. Сколько черепах находя??ся в одном, двух, пяти, шести террариумах?

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