В семи школьных террариумах разместили поровну 28 черепах. Сколько черепах находя??ся в одном, двух, пяти, шести террариумах?
Математика
В семи школьных террариумах разместили поровну 28 черепах. Сколько черепах находя??ся в одном, двух, пяти, шести террариумах?
Ответ(ы):
Гость:
1) 28:7=4 (ч.) - в 1 террариуме. 2) 4*2=8 (ч.) - в 2 террариумах. 3) 4*5=20 (ч.) - в 5 террариумах 4) 4*6=24 (ч.) - в 6 террариумах Ответ: 4 черепахи, 8 черепах, 20 черепах, 24 черепахи.
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