В семье где у матери темные волосы и карие глаза а у отца светлые волосы и голубые глаза родилось двое голубоглазых и светловолосых детей определите генотипы родителей и детей если темные волосы и карие глаза доминир...

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В семье где у матери темные волосы и карие глаза а у отца светлые волосы и голубые глаза родилось двое голубоглазых и светловолосых детей определите генотипы родителей и детей если темные волосы и карие глаза доминируют

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