В семье где у матери темные волосы и карие глаза а у отца светлые волосы и голубые глаза родилось двое голубоглазых и светловолосых детей определите генотипы родителей и детей если темные волосы и карие глаза доминир...

Разное
В семье где у матери темные волосы и карие глаза а у отца светлые волосы и голубые глаза родилось двое голубоглазых и светловолосых детей определите генотипы родителей и детей если темные волосы и карие глаза доминируют
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А-темные волосы;а-светлые волосы. В-карие глаза;b-голубые глаза. Р. AaBb x aabb Г. AB, Ab, Ва, ab ab F1. AaBb (Темные волосы, карие глаза) Aabb (Темные волосы, голубые глаза) aaBb (Светлые волосы, карие глаза) aabb (Светлые волосы голубые глаза) Генотип- это набор генов(в данном случае),который ответственный за определенный признак(в задаче,это цвет волос и глаз).
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