В сентябре 1 кг винограда стоил 60 руб¬лей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре?
Алгебра
В сентябре 1 кг винограда стоил 60 руб¬лей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*25/100=15 руб- 25 процентов 60+15=75-в октябре 75*20/100=15 руб- 20 процентов 75+15=90 руб -в ноябре Ответ: 90 руб
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