В сентябре 1 кг винограда стоил 60 руб¬лей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре?

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В сентябре 1 кг винограда стоил 60 руб¬лей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре?

Автор: Гость