В середине треугольника АВС взята точка М, для которой угол МВА равен 30', а угол MAB равна 10'. найти угол АМС, если угол АСВ равен 80', а АС=ВС

Математика
В середине треугольника АВС взята точка М, для которой угол МВА равен 30', а угол MAB равна 10'. найти угол АМС, если угол АСВ равен 80', а АС=ВС
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Гость:
Я сам алохо учусь и нада книги читать
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