В Северном Казахстане имеются 21580 больших и малых озёр общей площадью 15623 квадратных км, в Центральном и Южном Казахстане 17554 озёра общей площадью 4658 квадратных км. На йдите общее количество озёр в Северном, Ц...

В Северном Казахстане имеются 21580 больших и малых озёр общей площадью 15623 квадратных км, в Центральном и Южном Казахстане 17554 озёра общей площадью 4658 квадратных км. На йдите общее количество озёр в Северном, Центральном и Южном Казахстане и их общую площадь.