В Северном Казахстане имеются 21580 больших и малых озёр общей площадью 15623 квадратных км, в Центральном и Южном Казахстане 17554 озёра общей площадью 4658 квадратных км. На йдите общее количество озёр в Северном, Ц...
В Северном Казахстане имеются 21580 больших и малых озёр общей площадью 15623 квадратных км, в Центральном и Южном Казахстане 17554 озёра общей площадью 4658 квадратных км. На йдите общее количество озёр в Северном, Центральном и Южном Казахстане и их общую площадь.
Ответ(ы):
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1)21580+17554=39134 кол- во 2)15623+4658=20281 общая площадь