В шахматном турнире участвовали 7 человек.Каждый с каждым сыграл по одной партии.Сколько всего партий они сыграли?
Математика
В шахматном турнире участвовали 7 человек.Каждый с каждым сыграл по одной партии.Сколько всего партий они сыграли?
Ответ(ы):
Гость:
Если каждый сыграл со всеми, а их 7, надо просто 7*7 =49(партий) Если понравился ответ, жми спасибо.
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