В шахматном турнире участвовало 7 человек. Каждый сыграл с каждым ровно 1 партию. С??олько всего партий было сыграно? А.13. Б.21. В.42. Г.49.
Математика
В шахматном турнире участвовало 7 человек. Каждый сыграл с каждым ровно 1 партию. С??олько всего партий было сыграно? А.13. Б.21. В.42. Г.49.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего было сыграно 21 пратия с каждым человеком.
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