В шахматном турнире участвовало 7 человек. Каждый сыграл с каждым ровно 1 партию. С??олько всего партий было сыграно? А.13. Б.21. В.42. Г.49.

Математика

В шахматном турнире участвовало 7 человек. Каждый сыграл с каждым ровно 1 партию. С??олько всего партий было сыграно? А.13. Б.21. В.42. Г.49.

Автор: Гость