В шестых классах 65 мальчиков и 55 девочек . Сколько примерно процентов от всех шест??классников составляют мальчики ? девочки ?

Математика

В шестых классах 65 мальчиков и 55 девочек . Сколько примерно процентов от всех шест??классников составляют мальчики ? девочки ?

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