В шестых классах 65 мальчиков и 55 девочек . Сколько примерно процентов от всех шест??классников составляют мальчики ? девочки ?

Математика
В шестых классах 65 мальчиков и 55 девочек . Сколько примерно процентов от всех шест??классников составляют мальчики ? девочки ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
65+55=120 шестиклассников всего 120-100%65-ХХ=65*100:120=54.2% составляют мальчики 120-100%55-ХХ=55*100:120=45.8% составляют девочки

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