В шкафу на первой полке стояло 6 чашек а на второй на 2 чашки меньше . сколько чашек ??а второй полке ?
Математика
В шкафу на первой полке стояло 6 чашек а на второй на 2 чашки меньше . сколько чашек ??а второй полке ?
Ответ(ы):
Гость:
-2=4 чашки стояло на второй полке
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