В шкафу на первой полке стояло 6 чашек а на второй на 2 чашки меньше . сколько чашек ??а второй полке ?

Математика

В шкафу на первой полке стояло 6 чашек а на второй на 2 чашки меньше . сколько чашек ??а второй полке ?

Автор: Гость