В шкафу на первой полке стояло 6 чашек а на второй на 2 чашки меньше . сколько чашек ??а второй полке ?

Математика
В шкафу на первой полке стояло 6 чашек а на второй на 2 чашки меньше . сколько чашек ??а второй полке ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-2=4 чашки стояло на второй полке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ОТДАМ 20 баллов Перевести в косвенную речь 1.The teacher ask us: "do you understand" 2. The teacher askes us: "do you understand" 3. Grand...
Ответить
Русский язык
Прочитайте. Желтенький цыпленок, сероватая... , безлунная..., лучистый..., ароматное..., звериные..., глиняная..., кожаный..., гладкий..., красив...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста с шестым заданием второй столбик.
Ответить
Английский язык
Переведите пожалуйста, нормально не надо копировать с переводчика ну или хотя бы ??одкоректируйте чтобы получился нормальный текст,а не набор слов....
Ответить
Математика
Cаша проходит4м за 3с ,а Коля -6м за 5с.Кто из мальчиков идет быстрее? как решить в дро??ях
Ответить