В школе 200 учащихся,половина которых старшеклассники. кто то из них разбил оконное стекло.директор выяснил, что это сделали учащеися младших классов. сколько информации получил директор?
Информатика
В школе 200 учащихся,половина которых старшеклассники. кто то из них разбил оконное стекло.директор выяснил, что это сделали учащеися младших классов. сколько информации получил директор?
Ответ(ы):
Гость:
1 бит. общее кол-во подозреваемых сократилось в двое
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