В школе 83 первоклассника.В 1Б классе - на 5 человек меньше,чем в 1А но на 3 человека больше, чем в 1В классе. Сколько школьников в 1В классе?
Математика
В школе 83 первоклассника.В 1Б классе - на 5 человек меньше,чем в 1А но на 3 человека больше, чем в 1В классе. Сколько школьников в 1В классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(83-5+3):3-3=25просто составь черчёж задачи и все станет ясно
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