В школе 83 первоклассника.В 1Б классе - на 5 человек меньше,чем в 1А но на 3 человека больше, чем в 1В классе. Сколько школьников в 1В классе?

Математика

В школе 83 первоклассника.В 1Б классе - на 5 человек меньше,чем в 1А но на 3 человека больше, чем в 1В классе. Сколько школьников в 1В классе?

Автор: Гость