В школе отремонтировали 3/4 всех кабинетов,после чего ещё осталось отремонтироват?? 25 кабинетов . Сколько кабинетов в школе ? Помогите
Математика
В школе отремонтировали 3/4 всех кабинетов,после чего ещё осталось отремонтироват?? 25 кабинетов . Сколько кабинетов в школе ? Помогите
Ответ(ы):
Гость:
25 кабинетов значит 1/4 ,3/4 тогда 75 кабинетов,итого в школе 100 кабинетов
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