В школе отремонтировали 3/4 всех кабинетов,после чего ещё осталось отремонтироват?? 25 кабинетов . Сколько кабинетов в школе ? Помогите

Математика

В школе отремонтировали 3/4 всех кабинетов,после чего ещё осталось отремонтироват?? 25 кабинетов . Сколько кабинетов в школе ? Помогите

Автор: Гость